انجاز عمليات الصيانة الاساسية على 10 مروحيات وتسليمها للقوات المسلحة الايرانية

وحيا العميد تقي زادة، في كلمته بالمناسبة، ذكرى رحیل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض) وشهداء النهضة الاسلامية في ايران؛ مبينا : إن شركة "بنها" بصفتها أكبر وأهم مركز هندسي لصيانة أسطول الطائرات المروحية في البلاد، مسؤولة عن تعزيز طاقات الطيران لدى المروحيات الايرانية، وتنفيذ خطط الإصلاح واللوجستيات المناسبة، وإجراء عمليسات التحديث والتطوير، وتصميم وتنفيذ المعدات التقنية، وبرمجة وإصدار التعليمات التقنية، ومراقبة الطلعات لضمان سلامة الطيران، وفحص الأجزاء من حيث ساعات الطيران وكيفية صيانتها.

واشار نائب وزير الدفاع الى ان 10 مروحيات تمت صيانتها بشكل اساسي من قبل شركة بنها، وهي من طرازات شينوك، CH ،SH ، 214 ، 205 ، 206 ، 212، وميل 171.

واضاف : ايران تعد واحدة من اوائل دول العالم من حيث نوع المروحيات، ولديها مجموعة متنوعة من المروحيات الشرقية والغربية التي تمتاز بتقنيات فريدة من نوعها.

واوضح العميد تقي زادة الى ان مروحية شينوك التابعة للقوة الجوية تم تزويدها بمنظومة عرض الوظائف، ومروحية (SH) التابعة للقوة البحرية تم تزويدها بنظام الراديو البحري للتواصل المتزامن مع السفن ومنظومة فرامل العجلات، ومروحية 212 التابعة للشرطة تم تزويدها بمنظومة الطيران الليلي والبنية التحتية للصندوق الأسود ومنظومة رادار الأرصاد الجوية ونظام الملاحة ومكبر صوت، كما تم زيادة عمر المروحية ميل 171 التابعة للشرطة من 1500 ساعة الى 2000 ساعة.

واشار الى ان وزارة الدفاع لديها علاقات جيدة للغاية مع المراكز الأكاديمية والبحثية والشركات المعرفية، مضيفا: ان التجارب المكتسبة بعد الثورة الاسلامية والظروف الحساسة والمصيرية في مرحلة الدفاع المقدس، وفرض حظر جائر والاحتياجات المستقبلية للبلاد والقوات المسلحة، ادت إلى تكوين رؤية استراتيجية في مجال الارتقاء بقدرات المروحيات في وزارة الدفاع، فقد وصلنا الى مستوى متقدم للغاية من الناحية التكنولوجية في هذا المجال.

انتهى ** ح ع