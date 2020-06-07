الرئيس روحاني : الفقيد رمضان عبد الله قضى عمره المبارك في الدفاع عن مبادئ الشعب الفلسطيني

واضاف الرئيس روحاني : ان الفقيد رمضان عبد الله لطالما شكل مصدرا لخدمات مخلدة في تاريخ المناضلين الفلسطينيين وسيبقى نبراسا يضيء درب الاجيال القادمة على صعيدي الجهاد والمقاومة.

و وصف رئيس الجمهورية وفاة "المجاهد في سبيل الحرية والامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح" بانه خسارة تبعث على الحزن والاسى الشديدين.

وقدم الرئيس روحاني بهذه المناسبة العزاء والمواساة الى اسرة الامين العام السابق لحركة الاجهاد الاسلامي والشعب الفلسطيني الشريف ورفاق دربه وجميع فصائل المقاومة في فلسطين؛ سائلا الباري تعالى ان يحشر الفقيد مع شهداء فلسطين ويمن على ذويه جميعا بالصبر والسلوان.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء امس (السبت)، وفاة أمينها العام السابق رمضان شلح، متأثرا بإصابته بمرض عضال.

ويعد "شلح" أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والأمين العام لها بعد وفاة قائدها ومؤسسها فتحي الشقاقي عام 1995، واستمر كذلك حتى مرضه عام 2018، حيث تبعه زياد النخالة.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين "القائد الوطني والإسلامي الكبير، الذي ارتقى بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة والعطاء والتضحيات"، فيما تتالت النعوات عبر مساجد قطاع غزة.

انتهى ** ح ع