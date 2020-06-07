العراق يعلن استئناف النشاط التجاري في معبر الزرباطية الحدودي مع ايران

وفي بيانه اليوم، اوضح الوائلي انه بناء على قرار اللجنة الوطنية الصحية والوقائية المعنية بمكافحة وباء كورونا، فقد تقرر من الان فصاعدا استئناف التبادل التجاري عبر منفذ الزرباطية كل يومين في الاسبوع.

واكد هذا المسؤول العراقي، ان عمليات التبادل التجاري في معبر الزرباطية ستجري تحت مراقبة صحية مشددة دون السماح لعبور المسافرين سوى البضائع المصرح بها.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت اغلاق معبر الزرباطية الحدودي مع ايران والكويت منذ اذار / مارس الماضي في اطار اجراءاتها للحد من تفشي جائجة كورونا.

انتهى ** ح ع