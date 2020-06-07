٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83813686
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العراق يعلن استئناف النشاط التجاري في معبر الزرباطية الحدودي مع ايران

العراق يعلن استئناف النشاط التجاري في معبر الزرباطية الحدودي مع ايران

بغداد / 7 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن رئيس دائرة المنافذ الحدودية في العراق "عمر الوائلي"، عودة التبادل التجاري مع ايران عبر منفذ الزرباطية المحاذي لمدينة مهران الحدودية (غرب).

وفي بيانه اليوم، اوضح الوائلي انه بناء على قرار اللجنة الوطنية الصحية والوقائية المعنية بمكافحة وباء كورونا، فقد تقرر من الان فصاعدا استئناف التبادل التجاري عبر منفذ الزرباطية كل يومين في الاسبوع.

واكد هذا المسؤول العراقي، ان عمليات التبادل التجاري في معبر الزرباطية ستجري تحت مراقبة صحية مشددة دون السماح لعبور المسافرين سوى البضائع المصرح بها.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت اغلاق معبر الزرباطية الحدودي مع ايران والكويت منذ اذار / مارس الماضي في اطار اجراءاتها للحد من تفشي جائجة كورونا.

انتهى ** ح ع

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