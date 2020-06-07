إيران تحقق الإكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الصحية لمكافحة كورونا

وأضاف شانه ساز في إجتماع له مساء اليوم الأحد: كانت إيران تعتمد على الواردات في توفير العديد من المعدات الصحية قبل انتشار كوفيد-19، ولكن الظروف التي طرأت على البلاد إثر تفشي الفيروس أدت بوزارات الصحة والعلاج والتعليم الطبي، والقطاع الخاص الى توفير المستلزمات الصحية اللازمة في أقصر وقت ممكن، وهذا يعد نجاحا كبيرا.

وتابع: "مع تفشي فيروس كورونا، هب الجميع لمكافحته ومساعدة المتضررين، وفي ظل النوايا النقية والتعاطف الإيجابي بين الشعب والمسؤولين، حققت إيران، سجلا ناصعا في هذه الظروف".

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