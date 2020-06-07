تعاز إيرانية في وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

وجاء في برقية عزاء مساعد رئيس الجمهورية ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية علي أكبر صالحي، "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد الجليل والمناضل الباسل في سبيل تحرير القدس الشريف، الأمين العام الفقيد لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح".

وتقدم صالحي بخالص العزاء والمواساة لجميع الموالين للقضية الفلسطينية والتواقين للحرية والمناضلين المسلمين في جميع البلدان الإسلامية وخاصة زياد نخاله وكافة ذوي الفقيد ورفاق درب ذلك المفكر والمناضل الدؤوب، معربا عن تعاطفه العميق مع أسرته الموقرة، وسائلا الباري تعالى أن يحشر هذا المجاهد المؤمن والمضحي مع خاصة عباده الصالحين الأبرار.

يتبع..أ م د