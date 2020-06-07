٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٩:٣١ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83813749
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تعاز إيرانية في وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

تعاز إيرانية في وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

طهران/7 حزيران/يونيو/إرنا- أعرب مسؤولون وشخصيات سياسية وعلمية وحزبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في برقيات منفصلة، عن خالص التعازي بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله شلح.

وجاء في برقية عزاء مساعد رئيس الجمهورية ورئيس المنظمة الوطنية للطاقة النووية علي أكبر صالحي، "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد الجليل والمناضل الباسل في سبيل تحرير القدس الشريف، الأمين العام الفقيد لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح".

وتقدم صالحي بخالص العزاء والمواساة لجميع الموالين للقضية الفلسطينية والتواقين للحرية والمناضلين المسلمين في جميع البلدان الإسلامية وخاصة زياد نخاله وكافة ذوي الفقيد ورفاق درب ذلك المفكر والمناضل الدؤوب، معربا عن تعاطفه العميق مع أسرته الموقرة، وسائلا الباري تعالى أن يحشر هذا المجاهد المؤمن والمضحي مع خاصة عباده الصالحين الأبرار.

يتبع..أ م د

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