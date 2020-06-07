رئيس القضاء الايراني: رمضان شلح كان من القادة الملهمين للمقاومة ضد الاحتلال

وجاء في برقية التعزية التي وجهها حجة الاسلام رئيسي، امس الاحد، لقد تلقينا بالحزن والاسى نبأ وفاة المفكر المجاهد الدكتور رمضان عبدالله شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي.

واضاف، ان هذا المجاهد الدؤوب الذي كان من القادة الملهمين لمقاومة الشعب الفلسطيني امام المحتلين الصهاينة، قضى عمره المبارك، كسلفه الدكتور فتحي الشقاقي، من اجل القضية الفلسطينية واعداد وتنظيم المجاهدين في ارض فلسطين وكان يؤمن بنهج "المقاومة" بدل "المساومة".

وعزى حجة الاسلام رئيسي بهذا المصاب، احرار العالم وحركة الجهاد الاسلامي والشعب الفلسطيني المقاوم والمجاهدين الساعين في طريق تحرير القدس واسرة الفقيد الكريمة، سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويبوئه الدرجات العلى في جنان النعيم.

يذكر ان الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح وافته المنية مساء السبت اثر معاناته لفترة من مرض عضال.

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