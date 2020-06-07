استشهاد رئيس شرطة الاستخبارات بمدينة هويزة خلال عملية مطاردة لصوص

وافادت الدائرة الاجتماعية لقيادة قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان ان رئيس شرطة الاستخبارات في مدينة هويزة كريم موسوي قد اصيب بجراح بالغة ادت الى استشهاده اثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها خلال عملية مطاردة لصوص.
انتهى ** 2342
اهواز / 8 حزيران / يونيو /ارنا- استشهد رئيس شرطة الاستخبارات في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران خلال عملية مطاردة لصوص.
وافادت الدائرة الاجتماعية لقيادة قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان ان رئيس شرطة الاستخبارات في مدينة هويزة كريم موسوي قد اصيب بجراح بالغة ادت الى استشهاده اثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها خلال عملية مطاردة لصوص.
انتهى ** 2342
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