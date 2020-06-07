٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83813842
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استشهاد رئيس شرطة الاستخبارات بمدينة هويزة خلال عملية مطاردة لصوص

استشهاد رئيس شرطة الاستخبارات بمدينة هويزة خلال عملية مطاردة لصوص

اهواز / 8 حزيران / يونيو /ارنا- استشهد رئيس شرطة الاستخبارات في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران خلال عملية مطاردة لصوص.

وافادت الدائرة الاجتماعية لقيادة قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان ان رئيس شرطة الاستخبارات في مدينة هويزة كريم موسوي قد اصيب بجراح بالغة ادت الى استشهاده اثر انقلاب السيارة التي كان يستقلها خلال عملية مطاردة لصوص.

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