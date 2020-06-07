استشهاد رئيس شرطة الاستخبارات بمدينة هويزة خلال عملية مطاردة لصوص

طهران/5 حزيران/يونيو/إرنا- أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بعد ساعات من عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضمني لطهران لإجراء محادثات، ان إيران وأي من الأطراف الأخرى للإتفاق النووي لم يتركوا طاولة التفاوض على الإطلاق.