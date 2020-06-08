اوليانوف: إيران سمحت بمئات عمليات التفتيش لمواقعها النووية

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاحد كتب اوليانوف ردا على تغريدة مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي ريتشارد غولدبرغ: انه بموجب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، تعد إيران الدولة الأكثر، بفاصل كبير، سماحا باختبار صدقيتها حيث سمحت بمئات عمليات التفتيش (لمواقعها النووية)، بما في ذلك عشرات عمليات التفتيش بموجب البروتوكول الإضافي، ولم تمنعها قط، باستثناء حالة واحدة تخضع لمزيد من التشاور، لذا فإن هذا التقييم (تقييم غولدبرغ) أبعد ما يكون عن الحقيقة.

وكان ريتشارد غولدبرج قد قال في تغريدة له على موقع "تويتر" في وقت سابق انه "ابلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران منعت وصول الوكالة إلى موقعين نوويين لم يسبق الإعلان عنهما وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للبروتوكول الإضافي" حسب زعمه.

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