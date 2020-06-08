باحث عراقي: الحكومة الامريكية عكست انطباعا سلبيا للعالم من خلال سياساتها العدائية

وقال الرماحي في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، حول الاوضاع الجارية في امريكا من تظاهرات وموقف الحكومة الامريكية منها، : "لقد عكست الحكومة الامريكية انطباعا سلبيا للعالم من خلال سياساتها العدائية للشعوب"، مشيرا "ان امريكا تقاتل لا لاجل شعبها وانما من اجل تسلطها على العالم في الوقت الذي يشكو شعبها العنصرية والبطالة وعدم المساواة، هذا اصبح جليا للعالم اليوم.. فضلا عن كراهية العالم له بسبب سياسات حكومته".

وأضاف "وانا اتابع الشعارات التي رفعت في التظاهرات الامريكية جذبني شعار يحكي واقعهم الحقيقي (لا عدالة .. لا سلام) فضلا عن عمليات النهب والسلب والانفلات الاجتماعي والامني الذي ينبئ عن فشل ذريع في المنظومة الفكرية وشعار (الديمقراطية) العريض الذي تحججت به تلك الدول واسقطت انظمة عديدة تحت هذا الشعار.. واليوم اثبتت امريكا وشعبها البائس فشل نظرياتهم وبدت بحجمها وثقافتها الحقيقية".

وتسائل، "كيف لدولة تدعي قيادتها للعالم وترعى حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وقد حرمت شعبها من هذه الحقوق ؟!!، وهذا التساؤل الذي نقدمه للمناصرين والمؤمنين بهذا المحور وهذا الاتجاه"

وتابع، "والتساؤل الاخر الذي يجب ان نطرحه عن دور منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومجلس الامن عن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة الامريكية وقواتها بحق الشعب الامريكي". لافتا "بالتاكيد سنشهد تلاشيا للحضارة الغربية القائمة على الراسمالية عما قريب، خصوصا واننا ننتظر الساعة الموعودة التي ستتقدم بها الحضارة الاسلامية التي ستحقق الحلول للمشاكل العالمية وبلا شك سيشهد العالم ذلك اليوم".

انتهى ع ص