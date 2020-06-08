٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83814191
٠ Persons

سمات

بمشاركة اوروبية وامريكية .. اقامة معرض شيراز الدولي للمعدات الزراعية

بمشاركة اوروبية وامريكية .. اقامة معرض شيراز الدولي للمعدات الزراعية

شيراز/ 8 حزيران/ يونيو/ ارنا – يبدأ معرض شيراز الدولي السادس عشر للمعدات والمكائن الزراعية اعماله غدا الثلاثاء بمشاركة 79 شركة من بينها اوروبية وامريكية.

وقال رئيس منظمة الزراعة في شيراز مركز محافظة فارس " عليرضا واحدي بور" ان المعرض يقام على ارض بمساحة 5 الاف متر مربع وبمشاركة شركات محلية تنشط في مجال صناعة المعدات الزراعية و انتاج البذور  الى جانب شركات اجنبية من اسبانيا وتركيا وامريكا والصين وبولندا والهند وعمان حيث ستعرض هذه الشركات احدث منتجاتها .

وبين واحدي بور ان المعرض الدولي للمعدات والمكائن الزراعية بدورته السادسة عشرة سيبدأ نشاطه يوم غد الثلاثاء ويستمر لغاية يوم الجمعة 12/6/2020. وذلك في مدينة المعارض الدولية في شيراز بمحافظة فارس جنوب ايران.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 1 =