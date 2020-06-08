أمير حاتمي: تطويـر قـدرة الشـرطة من أولويات وزارة الدفاع

وخلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع والشرطة، أشاد العميد أمير حاتمي، بدور قوى الأمن في إرساء الأمن وشدد على ضرورة تحسين مهام قوات الشرطة من أجل تقدم وتنمية الجمهورية الإسلامية.

وأعرب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة عن أمله بوضع وزارة الدفاع كل امكانياتها وقدراتها الصناعية والعلمية والتكنولوجية والمعرفية في دعم مختلف مهام قوات الشرطة وتعزيز قدراتها.

وخلال اللقاء شكر قائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين اشترى، وزارة الدفاع على دعمها ومساعدتها للشرطة، وقال : إن أولوية قوات الشرطة الآن هي تطوير التقنيات المتقدمة للشرطة الذكية وضرورة تعزيز قدرات الشرطة للتعامل مع قضية تهريب البضائع والعملات ومكافحة المخدرات والقضايا المماثلة.

واعتبر العميد اشتري أن توفير المعدات اللازمة لهذه القوات من الأولويات المهمة لإرساء النظام والأمن في البلاد، وأعرب عن أمله بحصول الشرطة على الامكانيات الواسعة لتنفيذ مهامها المختلفة والخطيرة في أقصر وقت ممكن.

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