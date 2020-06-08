ربیعی: على امريكا أن تعيد بناء كل ما دمرته لاستعادة ثقة إيران

وفي لقائه الصحفي اليوم الاثنين وردا على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيثير قضية المفاوضات مع إيران مرة أخرى، ويرى أن تبادل السجناء يمهد لذلك، وهل إيران جادة بشأن هذه المفاوضات وهل هناك خطة لذلك؟ قال ربيعي: أود أن أذكركم بأن الانتخابات الأمريكية هي مسألة داخلية ولن يكون لنا علاقة بها وسنتخذ القرارات بناء على مصالحنا الوطنية وسلوك المسؤولين الأمريكيين بغض النظر عن شؤونهم الداخلية.

وأشار ربيعي الى أننا لانتخذ قراراتنا بناء على الانتخابات الأمريكية ومن سيفوز، وأن قاعدتنا هي المصلحة الوطنية، مضيفا: لا نرى أي إشارة على حقيقة تغريدات الرئيس الأمريكي، وبالتالي فأن رغبة الادارة الأمريكية بالتفاوض بجدية وفعالية، لها مؤشرات غير ظاهرة في هذه التغريدات، منوها الى أن إيران اعلنت سابقا أنه إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على التفاوض معها، فيمكنها العودة إلى طاولة المفاوضات مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي، والتي تركتها هي نفسها.

یتبع..