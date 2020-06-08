قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة رمضان عبدالله

افاد المركز الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية بأن سماحة آية الله السيد علي الخامنيئ بعث برقية تعزية بوفاة المجاهد المقاوم الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

اتقدم بالتعازي الى الشعب الفلسطيني العزير بوفاة المجاهد المقاوم الدكتور رمضان عبدالله والى جميع المجاهدين المضحين لاجل الفضية الفلسطينية وخاصة حركة المقاومة الاسلامية والى عائلته الكريمة . ان حركة المقاومة الفلسطينية فقدت عنصرا صادقا وثمنيا , واتمنى من الله ان يسد الذين يحلون مكانه هذا الفقدان وان يسيروا على طريق المجاهدين امثال فتحي شقاقي ورمضان عبدالله . والله ولي التوفيق

سیّدعلی الخامنئي

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ( 8 حزيران 2020)

انتهى**م م**