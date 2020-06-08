عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8351 اشخاص

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2043 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 173 الفا و 832 حالة لغاية الان بينهم 2619 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 136 الفا و360 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 70 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8351 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان مليونا و107 الفا و254 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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