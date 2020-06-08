٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83814677
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مسؤول يشرح تفاصيل اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق

مسؤول يشرح تفاصيل اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق

طهران / 8 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي"، اعادة فتح معبر مهران الحدودي (بمحافظة ايلام –غرب) اعتبارا من اليوم الاثنين؛ موضحا في تصريح لمراسل "ارنا"، ان حدود مهران ستكون مفتوحة خلال يومي الاثنين والاربعاء من هذا الاسبوع.

واضاف لطيفي، ان عملية نقل السلع عبر منذ مهران بدات اعتبار من صباح اليوم وذلك بعد مشاورات كثيرة بين الجانبين الايراني والعراقي، حيث سيتم نقل سلع الصادرات من البلاد بواسطة الشاحنات الايرانية وتسليمها عند الحدود الى الشاحنات العراقية.

وتابع، انه بناء على هذا القرار ستتجه 500 شاحنة خلال الاسبوع الحالي لنقل البضائع غير قابلة للتلف الى العراق.

ولفت المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية ايضا، انه بدءاً من الاسابيع القادمة سيكون معبر مهران الحدودي مفتوحا خلال يومي الاحد والاربعاء، ليشهد عبور 250 شاحنة يوميا وبواقع 500 شاحنة في كل اسبوع.

انتهى ** ح ع

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