الدكتور شلح استطاع ان يشكل اجماعا كبيرا من قوى المقاومة لمقارعة الاحتلال الصهيوني

وقال محمد شلح في تصريح لمراسل ارنا، لقد فاجأ نبأ وفاة الدكتور رمضان شلح الكثيرين سواء في فلسطين أو خارجها؛ إذ توافد على منزل العائلة في غزة وفي ساعة متأخرة من الليل الالاف من الفلسطينيين لتقديم واجب العزاء إضافة إلى تلقي العائلة العديد من الاتصالات لشخصيات وقيادات في الساحة الفلسطينية والعربية والاسلامية.

واضاف : لقد شعرنا بقيمة الدكتور رمضان أكثر عندما وجدنا هذا الاجماع الفلسطيني سواء من الاجماع الفلسطيني اليمين واليسار والإسلاميين وعلى المستوى العربي والإسلامي.

وتابع القول، "لن تمر لحظة الا ونتلقى اتصالا لتقديم واجب العزاء برحيل الدكتور رمضان، لقد شكل رحيل القائد الوطني والمفكر والمبدع الدكتور رمضان شلح خسارة لفلسطين لانه جمع كثيرا من الصفات الإيجابية منذ نعومة أظفاره".

واردف : لقد كان الدكتور رمضان معلما ودكتورا في الاقتصاد والعلوم السياسية ثم أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي قارعت الاحتلال؛ حاملا الراية من بعد رفيق دربه الدكتور عبدالله الشقاقي وثبت أركان حركة الجهاد 23 عاما تميز فيها انه كان يحب الوحدة الوطنية وفق شقيقه محمد.

شقيق الراحل رمضان عبد الله يقول ايضا : لقد استطاع الفقيد أن يشكل اجماعا كبيرا من قوى وفصائل المقاومة تقارع الاحتلال الصهيوني وتكبده خسائر كبيرة في الحروب التي خاضتها.

ويضيف محمد "أن الدكتور رمضان كان قلبه على حب الوحدة الوطنية وكان أكثر ما آلمه هو الانقسام الفلسطيني الذي فتت الشعب الفلسطيني" ؛مضيرا الى مبادرته التي أطلقها من 10 نقاط للملمة وجمع الصف الوطني الفلسطيني، ومطالبته بالوحدة على أساس المقاومة.

وبعث محمد شلح رسالة إلى الشعب الفلسطيني، داعيا فيها الى الاستمرار والسير على نهج الدكتور رمضان شلح وعلى نفس المبادئ التي سار عليها والأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها لوحدة الشعب الفلسطيني ومن ثم الانتصار على العدو الصهيوني وتحقيق وعد الآخرة.

انتهى**387/ 2018/ ح ع **