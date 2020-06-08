إيران تصدر ما قيمته 500 مليون دولار من أنواع فواكه المناطق الحارة

وأضافت جليلي مقدم، تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأنواع الفواكه الاستوائية وشبه الاستوائية في إيران 730 ألف هكتار، وذكرت ان إجمالي المحاصيل المنتجة في هذه البساتين يبلغ نحو 8.1 مليون طن سنويا.

وتابعت، أن حصة الفواكهة الاستوائية وشبه الاستوائية تبلغ حوالي 40 بالمئة من إجمالي الإنتاج البستاني في البلاد وأوضحت، ان انواع الحمضيات والتمور والرمان والتين تشكل على التوالي أهم أنواع الفواكهة الاستوائية وشبه الاستوائية التي يتم انتاجها في البلاد.

ولفتت الى أن إيران تحتل المركز السابع عالميا في إنتاج الحمضيات وأضافت، ان وزارة الجهاد الزراعي وضعت على جدول أعمالها استخدام أحدث أساليب البستنة من أجل النهوض بالطاقة الإنتاجية في هذا القطاع.

انتهى**أ م د