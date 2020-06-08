قائد الثورة يكرّم طاقم ناقلات الوقود الايرانية التي ابحرت الى فنزويلا

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، ان نص رسالة سماحته الى طاقم السفن الايراني جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

انني اقول "قوّاكم الله" اعزتي، لقد انجزتم عملا كبيرا عبر هذه الخطوة الجهادية ورفعتم راس البلاد.

اسال الله ان يوفقكم.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إذا طلبت كاراكاس المزيد.

بدوره اعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، في تغريدة الثلاثاء الماضي، "سوف أتوجه قريبا إلى إيران بمجرد أن تسمح لنا الظروف الوبائية للمشاركة في اللجنة الحكومية الإيرانية الفنزويلية رفيعة المستوى، والتوقيع على اتفاقيات ووثائق حول التعاون في مجالات الطاقة والمال والعسكرية والزراعية والتكنولوجية والعلمية، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".

انتهى ** ح ع