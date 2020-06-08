٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٥:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83814880
٠ Persons

سمات

قائد الثورة يكرّم طاقم ناقلات الوقود الايرانية التي ابحرت الى فنزويلا

قائد الثورة يكرّم طاقم ناقلات الوقود الايرانية التي ابحرت الى فنزويلا

طهران / 8 حزيران / يونيو / ارنا –اعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عن تقديره لجهود قادة وطاقم سفن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي نقلت الوقود الى دولة فنزويلا.

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الاثنين، ان نص رسالة سماحته الى طاقم السفن الايراني جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم
انني اقول "قوّاكم الله" اعزتي، لقد انجزتم عملا كبيرا عبر هذه الخطوة الجهادية ورفعتم راس البلاد.
اسال الله ان يوفقكم.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إذا طلبت كاراكاس المزيد.

بدوره اعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، في تغريدة الثلاثاء الماضي، "سوف أتوجه قريبا إلى إيران بمجرد أن تسمح لنا الظروف الوبائية للمشاركة في اللجنة الحكومية الإيرانية الفنزويلية رفيعة المستوى، والتوقيع على اتفاقيات ووثائق حول التعاون في مجالات الطاقة والمال والعسكرية والزراعية والتكنولوجية والعلمية، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 7 =