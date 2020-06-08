الحكومة تعلن عن حزمة لحماية الصادرات في أواسط يونيو

وفي إجتماع له اليوم الإثنين حول مناقشة القضايا المعنية بالحرف اليدوية، هنأ جهانغيري جميع العاملين في هذا المجال بمناسبة اليوم العالمي للحرف اليدوية وصرح: ان الصناعات اليدوية تشكل أحد القطاعات المهمة لاقتصاد البلاد التي تلعب دورا بارزا في مجال توفير فرص العمل من جهة والتعريف بالثقافة والحضارة الإيرانية من الجهة الأخرى.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان المصنوعات اليدوية، التي يتم إنتاجها بفضل الأفكار الإبداعية للفنانين العاملين في هذا المجال، ويتم عرضها في المعارض المحلية والأجنبية، هي في الحقيقة تعكس الثقافة والحضارة الإيرانية الأصيلة".

وأكد جهانغيري على أن الحفاظ على قطاع الصناعات اليدوية ودعم العاملين في هذا المجال، يعد مهمة خطيرة تقع على عاتق الحكومة وشدد على ضرورة إعتماد الأساليب القانونية لإدراج الفنون والحرف اليدوية الإيرانية على قائمة التراث العالمي، ومنع استغلال الحرف اليدوية الإيرانية في سياق صيانة الفن والتراث الإيراني الأصيل.

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