الجسر الحدودي الجديد يسهم في تعزيز العلاقات بين ايران وتركمانستان

واضاف "ارباب خالص" في تصريحه على هامش افتتاح الجسر الحدودي عصر اليوم الاثنين، ان شعب تركمانستان ليس جارنا فحسب وانما تربطه اواصر قرابة معنا.

وتابع، ان هذا الجسر هو ثاني مشروع حدودي مشترك تم انشاؤه بهدف توسيع عمليات الترانزيت والشحن البري بين ايران وتركمانستان؛ متطلعا الى استخدامه في مجال نقل المسافرين ايضا.

السفير الايراني في عشق اباد اعرب عن امله ايضا في تحقيق نقلة نوعية شاملة داخل البلاد بعد القضاء على مرض كورونا؛ بما في ذلك تنمية العلاقات والتعاون مع جمهورية تركمانستان في مجالات عديدة ومنها ترانزيت السلع والنقل البري وتسيير رحلات سياحية بين البلدين.

واكد ان تركمانستان ترى بانها تستطيع تلبية جميع احتياجاتها عبر الحدود المشتركة مع ايران ولاسيما خراسان الرضوية.

انتهى ** ح ع