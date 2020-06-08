قاليباف: سر اقتدار القوات المسلحة يكمن في قاعدتها الشعبية

وجاء تصريح قاليباف هذا لدى استقباله اليوم الاثنين مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة في البلاد الذين قدموا له التهاني بانتخابه لرئاسة مجلس الشورى الإسلامي.

وحضر هذا اللقاء كل من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري و قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء غلام علي راشد والقائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري وجمعا من كوادر القوات المسلحة.

واعتبر قاليباف القوات المسلحة بأنها معقل للأمن والذراع القوي للشعب للأمة وقال ان الشعب الايراني ومن خلال تمتعه بقادة ومقاتلون شجعان وبواسل قلوبهم تشع بنور الإيمان وإرادتهم راسخة بقوة وصلابة الالتزام بمبادئ الثورة، يحظى باقتدار فريد قل نظيره في العالم .

وشدد قاليباف في هذا الاجتماع على الجهود الشاملة التي يبذلها مجلس الشورى الاسلامي لتعزيز القوات المسلحة وقال اننا نأمل من خلال التعاون الودي بين البرلمان والقوات المسلحة أن يتم تلبية الاحتياجات والمتطلبات الدفاعية للبلاد في مجال تشريع قوانين كفوءة وتمهد الطريق .

الى ذلك، اشار اللواء باقري خلال اللقاء إلى مسؤولية قاليباف الجديدة رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي مقدما له التهاني ومتمنيا له النجاح في هذه المسؤولية كما في مسؤولياته السابقة.

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