وزير الطرق الايراني: مستعدون لبدء الترانزيت مع دول آسيا الوسطى

وخلال مراسم افتتاح الجسر الحدودي الجديد بين ايران وتركمنستان في منطقة سرخس عبر الفيديو بمشاركة نظيره التركمنستاني اليوم الاثنين قال اسلامي، ان افتتاح هذا المشروع من شانه تعزيز التجارة والتعاون التجاري والترانزيت بين الجانبين وفتح آفاق جديدة بين البلدين .

وأضاف وزير الطرق الايراني إن تدشين هذا المشروع المهم بالتزامن مع تنمية العلاقات في اطار المشاريع التنموية والعمل وفقا لاتفاقية عشق آباد ودول حوض بحر قزوين وطريق الحرير من شانها تعزيز علاقات الترانزيت بين البلدين.

واقترح إسلامي إجراء عبور تجريبي على وجه السرعة لتنفيذ اتفاقية عشق آباد من هذا الجسر الجديد، وتوفير التمهيدات اللازمة لتحقيق الأهداف المرسومة.

ويبلغ طول الجسر الجديد بين ايران وتركمنستان 96 مترا وعرضه 15 مترا باربع مسارات؛ اثنين جيئة واثنين ذهابا.

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