مدير جمارك ايلام يعلن استئناف النشاط التجاري في حدود مهران

وقال روح الله غلامي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاثنين، انه وبعد توقف دام 3 اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا بدا النشاط التجاري اليوم (امس الاثنين) في هذه الحدود وبدات عملية نقل السلع المستودعة في هذه المحطة التجارية وستستمر هذه العملية يوم الاربعاء ايضا.

واضاف، ان النشاط التجاري لهذه الجمارك سيبدا الاسبوع القادم رسميا وبناء على المشاورات الحاصلة وموافقة الجانب العراقي ستقوم الشاحنات الايرانية بتسليم حمولاتها للشاحنات العراقية في الجانب الاخر من الحدود يومي الاحد والاربعاء.

وتابع غلامي، انه وفقا للتوافقات المنجزة سيُسمح بدخول 250 شاحنة ايرانية في كل يوم (يومي الاحد والاربعاء) الى الاراضي العراقية.

واوضح بان المشاورات مع الجانب العراقي مستمرة لزيادة عدد ايام عبور الشاحنات من حدود مهران من اجل عودة الانشطة الى حالتها الطبيعية.

وصرح بان جميع السواق والعاملين في شحن ونقل السلع يخضعون لمراقبة صحية دقيقة من قبل خبراء الصحة كما يتم تعقيم الاجواء في المنطقة التجارية للجمارك وكذلك الشاحنات بصورة مستمرة.

انتهى ** 2342