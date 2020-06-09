مشروع لانشاء مجمع للصلب بطاقة 10 ملايين طن في جابهار جنوب شرق ايران

وقال غريب بور في تصريح له الاثنين ان شركة "كل كهر" بصفتها رئيسة كونسرتيوم لتنفيذ المشروع ستضع في جدول اعمالها تاسيس شركة لهذا الغرض.

واشار الى انه بعد تاسيس الشركة سيتم تحديد قطعة الارض اللازمة لبدء العمليات التنفيذية للمشروع واضاف، ان منظمة المناطق الحرة ستقدم المساعدة اللازمة لتحديد قطعة الارض من اجل دخول المشروع مرحلة التنفيذ.

يذكر انه تم في وقت سابق التوقيع على اتفاق لانشاء مجمع الصلب في جابهار بطاقة انتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويا بين اعضاء كونسرتيوم مؤلف من شركات ("مباركة" و"كل كهر" و"جادرملو") وهيئة الدعم (ايميدرو "منظمة تنمية وتطوير المناجم والصناعات المنجمية الايرانية" ودائرة شؤون المناجم في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية).

انتهى ** 2342