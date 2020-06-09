اهتمام خاص من منظمة الإنتاجية الآسيوية بإيران على الرغم من الحظر الظالم

وعُقد الاجتماع الثاني والستون لمجلس المحافظين (GBM) لمنظمة الإنتاجية الآسيوية (APO) عبر الانترنيت، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من المؤسسات الإنتاجية لـ 20 بلدا عضوا في APO ومستشاريهم، وشاركت في هذا الاجتماع "فاطمة بهلواني"، رئيسة APO في إيران ورئيسة الهيئة الوطنية للإنتاجية كممثلة لبلدنا.

وقالت رئيسة الهيئة الوطنية للإنتاجية في إيران مخاطبة الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة، إن الموافقة على بعض الخطط التي قدمتها الأمانة مشروطة بتقديم حلول جديدة للأمانة لحل المشاكل التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران بسبب الحظر الظالم وأحادي الجانب.

ورداً على ذلك، أعلن الأمين العام لمنظمة الإنتاجية الآسيوية عن اهتمام المنظمة الخاص بشأن مشاكل إيران وتعاون المنظمة لتقديم حلول جديدة .

وفي هذا الاجتماع، تمت الموافقة على التقرير السنوي للأمين العام والتقارير المالية لعام 2019 لتلك المنظمة لمراجعة وتدقيق الخطط للسنتين القادمتين بموافقة جميع الدول الأعضاء.

كما تم استعراض برنامجي السنتين 2021 و 2022 والموافقة عليهما، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المبالغ الجديدة لرسوم العضوية التي تأثرت برسوم العضوية التركية كعضو جديد، وخطط كيفية استخدام فائض ميزانية APO.

علما ان القمة السنوية لـ APO كانت تعقد سنويا في إحدى الدول الأعضاء قبل تفشي فيروس كورونا.

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