٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٠٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83815678
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في اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة

روحاني : سوق البورصة عزز من مشاركة المواطنين في الاقتصاد

روحاني : سوق البورصة عزز من مشاركة المواطنين في الاقتصاد

طهران/ 9 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعتبر الرئيس حسن روحاني ان سوق البورصة هو نافذة الأمل لتعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد، مؤكدا أن من واجب المجلس الأعلى ومؤسسة سوق المال (البورصة) القيام بالاشراف اللازم لتهيئة أجواء الثقة للمواطنين من أجل مواصلة هذا السوق بأعماله بقوة واقتدار.

وفي كلمة له بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء ، قال روحاني : أن من المفاخر التي حققتها البلاد هي انعاش سوق المال من خلال مشاركة المواطنين رغم الظروف التي خلقها انتشار فيروس كورونا.

كما اشاد روحاني باطلاق اسهم العدالة التي منحتها الحكومة للمواطنين في مصانع وشركات القطاع العام، مشيرا الى أن 49 مليون مواطن اصبحوا في هذا القطاع ويشرفون عليها ويتحكمون بها ، الأمر الذي يمنح الاقتصاد مزيدا من الشفافية والقوة.

كما دعا الرئيس روحاني وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للبورصة ان يعملا على الاسراع في تفعيل بورصة العقار.

وتابع قائلا : أننا في الوقت الذي نقارع فيه باقتدار الارهاب الاقتصادي الامريكي ، ونواجه الحظر الظالم فاننا لم نغفل عن تنمية وتقدم البلاد ، موضحا أن الاعمار وتنمية البنية التحتية في البلاد كانت في صلب نشاطات الحكومة.

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