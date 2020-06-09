روحاني : سوق البورصة عزز من مشاركة المواطنين في الاقتصاد

وفي كلمة له بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء ، قال روحاني : أن من المفاخر التي حققتها البلاد هي انعاش سوق المال من خلال مشاركة المواطنين رغم الظروف التي خلقها انتشار فيروس كورونا.

كما اشاد روحاني باطلاق اسهم العدالة التي منحتها الحكومة للمواطنين في مصانع وشركات القطاع العام، مشيرا الى أن 49 مليون مواطن اصبحوا في هذا القطاع ويشرفون عليها ويتحكمون بها ، الأمر الذي يمنح الاقتصاد مزيدا من الشفافية والقوة.

كما دعا الرئيس روحاني وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للبورصة ان يعملا على الاسراع في تفعيل بورصة العقار.

وتابع قائلا : أننا في الوقت الذي نقارع فيه باقتدار الارهاب الاقتصادي الامريكي ، ونواجه الحظر الظالم فاننا لم نغفل عن تنمية وتقدم البلاد ، موضحا أن الاعمار وتنمية البنية التحتية في البلاد كانت في صلب نشاطات الحكومة.

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