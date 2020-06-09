49 دولة تستورد منتجات النانو الإيرانية

ووفقا لأرقام سوق هذه التكنولوجيا البالغ 65 مليار دولار، فأن حصة إيران كانت نصف في المئة في عام 2018، ومع نمو الشركات القائمة على المعرفة في العقدين المقبلين، فان 30٪ من اقتصاد البلاد بامكانه ان يرتكز على المنتجات المعرفية والتقنيات المتقدمة، والتي تعد تكنولوجيا النانو جزءا مهما منها.

يشمل نطاق نشاط تكنولوجيا النانو مجالات مختلفة ويكفي للشركات الإيرانية الدخول إلى السوق التصديري والعالمي بحيث تزيد حصة إيران من هذا السوق بسرعة وبحلول عام 2025، يمكننا الحصول على 2٪ من هذا السوق وأن تتحول الى اقتصاد قوي في هذا الصدد.

وقال أمين لجنة تنمية تكنولوجيا النانو في المعاونية العلمية سعيد سركار، إن ثروة البلاد تتمثل في قوة الأيدي العاملة المبدعة والتي تساعد على ازدهار الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن ايران وبجهود هذه الكوادر، تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث الكمية والنوعية بعد الصين والولايات المتحدة والهند، وتحتل مرتبة أعلى من جميع البلدان الأوروبية، واضاف : لدينا أيضا خطط لتوسيع الصادرات وادخال المنتجات التكنولوجية في هذا المجال إلى الأسواق العالمية لنشهد نمو حصة إيران في السوق العالمية.

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