٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83815938
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تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 9 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 175 الفا و927 شخصا وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8425 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2095 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 175 الفا و 927 حالة لغاية الان بينهم  2639 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 138 الفا  و457 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 74 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8425   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان  مليونا و128 الفا و601  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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