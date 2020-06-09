رئيس مجلس فنزويلا يقدر ارسال ايران الوقود لبلاده

وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي ان رئيس مجلس فنزويلا " ديوسدادو كابيو" ارسل برقية تهنئة الى محمد باقر قاليباف بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي وجاء فيها : في هذا الزمن الحساس والمهم وفي مواجهة الحظر الامريكي الجائر واغتيال قادة مثل الفريق قاسم سليماني فـان ارسال شحنة الوقود من قبل الجمهورية الاسلامية الى فنزويلا مدعاة للشكر والتقدير . مشدد ا على ضرورة تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وجاء في رسالة اكابيو الى قاليباف : يسعدني أن أعبر عن خالص التهاني، نيابة عن مجلس الشعب في فنزويلال وبالأصالة عن نفسي بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي ، وأتمنى لكم النجاح المستمر في مسؤولياتكم.

واعرب عن ثقته ان تمتاز فترة رئاسة قاليباف جهودا قيمة في الدفاع عن سيادة ايران في مواجهة الهجوم الامبريالي الامريكي الجائر واذنابه الاقليميين وان تشهد ايران مزيدا من الازدهار والنمو.

وشدد على دعم بلاده للجمهورية الاسلامية في مواجهة الاستكبار والامبرالية معربا عن تقديره وشكره لارسال شحنة البنزين ومواد اولية التي تحتاجها بلاده لتكرير النفط.

كما اعرب عن امله تنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين بما ينفع مصالح الشعبين .

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