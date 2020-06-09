واعظي: ليفكر الجمهوريون في حل للقضاء على العنصرية في أميركا

وكشفت مصادر إعلامية أمريكية يوم الأربعاء الماضي، عن مشروع "لجنة دراسات الجمهوريين" بالكونغرس لتقديم حزمة من الحظر ضد إيران وروسيا والصين.
وكتب واعظي في تغريدة له اليوم الثلاثاء عبر حسابه الخاص على تويتر، "ليفكر الجمهوريون في الكونغرس الأميركي في اعداد خطة للقضاء على انعدام العدالة والعنصرية الهيكلية في أميركا، وتوفير الهدوء والأمن للشعب الأميركي".
انتهى**أم د
طهران/٩ حزيران/يونيو/ إرنا- صرح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي في رد على مشروع إعداد حزمة من الحظر ضد إيران الذي تهدف غالبية الكونغرس الأميركي لتمريره، صرح: "بدلا عن صياغة مشروع شامل للحظر ضد الشعب الإيراني، ليفكر الجمهوريون في القضاء على انعدام العدالة والعنصرية الهيكلية في أميركا".
وكشفت مصادر إعلامية أمريكية يوم الأربعاء الماضي، عن مشروع "لجنة دراسات الجمهوريين" بالكونغرس لتقديم حزمة من الحظر ضد إيران وروسيا والصين.
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