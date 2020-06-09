ايران مقبلة على ثورة تقنية في مجال الصناعات الجوية

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء بمطار "بيام" الدولي في محافظة البرز (شمال طهران)، نوّه عابد زادة بالانجازات المحققة على صعيد النقل الجوي الايراني رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحظر الجائر في البلاد.

وقال : ان ايران وعلى غرار الاشواط الكبيرة التي قطعتها خلال السنوات الاخيرة في مجال التقنية الصاروخية حيث يشهد العالم اليوم بانها اصبحت قوة صاروخية عالمية، لقد تحققت ذات الانجازات ايضا في مجال الصناعات الجوية الوطنية اليوم، ونحن مقبلون في المستقبل القريب على ثورة هندسية في الصناعات الجوية قطعا.

واضاف المسؤول بوزارة الطرق واعمار المدن الايرانية : ان الصناعات الجوية الوطية مرت بظروف الحظر على مدى 4 عقود من الزمن، لكن ايران الاسلامية صمدت مرفوعة الراس امام الضغوط وذلك بفضل جهود علمائنا المختصين، لنتمكن اليوم فضلا عن تسيير رحلات جوية الى انحاء العالم، من تاسيس شبكة جوية قوية على الصعيد الداخلي ايضا.

واوضح عابدزادة، ان السواعد المتخصصة الايرانية استطاعت بكل جدارة ان تتفوق على الحظر الامريكي الشديد، لاسيما الحصار المفروض خلال العامين الاخيرين في مجال استيراد قطع غيار الطائرات، ونشهد اليوم انجازات مميزة في مجال صيانة محركات الطائرات المعقدة.

واكد رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية، انه نظرا للطاقات والامكانيات التقنية الوطنية في مجال صيانة محركات الطائرات، سنشهد في المستقبل القريب تقدما ملحوظا في مجال انتاج هذه القطع محليا.

انتهى ** ح ع

