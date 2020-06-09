طهران مستعدة للتفاوض مع كييف بشان حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

تصريحات مساعد الخارجية الايراني جاءت خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء مع سفير اوكرانيا في طهران "سرغئي بورديلياك".

وناقش الجانبان في هذا اللقاء الابعاد المختلفة لحادث سقوط طائرة الركاب الاوكرانية نهاية العام الماضي (الايراني في 20 اذار / مارس 2020)، واخر المستجدات ذات الصلة بهذا الموضوع.

مساعد وزيرالخارجية الايراني، اكد على استعداد البلاد للتفاوض في اي زمان ومكان مع الجانب الاوكراني حول موضوع الصندوق الاسود وتسديد مبالغ التعويض الى اسر الضحايا وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الحادث المؤلم.

الى ذلك، رحب السفير الاوكراني باقتراح الجانب الايراني؛ مؤكدا انه سينقل الامر الى المسؤولين المعنيين في بلاده واعلام طهران بنتيجة ذلك.

انتهى ** ح ع