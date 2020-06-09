"الرجل المعلب" الإيراني ينال جائزة أفضل فيلم من مهرجان روسي

وكان تأهل بالفعل، الرجل المعلب من تأليف وإخراج "منوجهر تيمورزاده" وإنتاج "علي رضا برازنده" الى نهائيات مهرجانات «Actio on Film mega fest»، و«Hollywood dreams»، و«Alwar»، و«LIFT-OFF».

ويروي الفيلم قصة حياة مراسل ميداني في منتصف العمر يبادر من أجل الحصول على مزيد من النجاح والتألق في عمله، بإنتاج فيلم عن حياة فتى يعيش في صندوق خشبي، ولا يخرج منه على الرغم من نصائح والدته.. ولكن بعد الاقتراب من الفتى، يندهش المراسل بعالم المراهقين، وينجذب الى الحياة داخل الصندوق.

ويعد مهرجان European International film festival المرموق أحد المهرجانات الذهبية ويسعى الى اكتشاف المواهب الجديدة بين صانعي الأفلام المستقلين.

انتهى**أ م د