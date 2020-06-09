مصدر مسؤول يعلن تاسيس مجلس التجارة الخارجية في ايران

واضاف "زادبوم" خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كنفرانس بحضور المشرف على وزارة الصناعة الايرانية، ان الوزارة وضعت على سلم برامجها لهذا العام 5 خطط تنموية من اجل تطوير الصناعات المحلية؛ ومنها 3 خطط تعود الى منظمة التنمية التجارية في البلاد.

وحول الاولويات المدرجة ضمن برامج وزارة الصناعة خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، نوّه رئيس المنظمة الوطنية للتنمية التجارية بتوريد انواع المنتجات الى 15 دولة جارة، وايضا بلدان اتحاد منظمة اوراسيا والصين والهند وسوريا ولبنان.

وقال رئيس منظمة التنمية التجارية في ايران، ان "وزارة الصناعة وفي اطار سياساتها الهادفة الى تنمية الصادرات، تتابع العمل على تعزيز البنى التحتية التجارية في انحاء البلاد".

واشار المسؤول الايراني الى قرار ايداع مبلغ وقدره 300 مليون يورو في صندوق ضمان الصادرات الوطني؛ مؤكدا انه سيتم استخدام هذه الطاقات لتنمية الصادرات الايرانية.

انتهى ** ح ع