إيران تمنع "مؤقتا" دخول الرعايا الأفغان من معبر دوغارون

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء أضاف العقيد قرباني: نظرا لحساسية الموضوع، تمنع شرطة الجوازات حتى إشعار آخر، دخول الرعايا الأفغان من هذا المعبر الحدودي الى البلاد، باستثناء سائقي السيارات العاملين في مجال الصادرات، ونقل واستيراد السلع، وذلك بناء على إيعاز حكومي رسمي.

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