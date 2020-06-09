إيران تمنع "مؤقتا" دخول الرعايا الأفغان من معبر دوغارون

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء أضاف العقيد قرباني: نظرا لحساسية الموضوع، تمنع شرطة الجوازات حتى إشعار آخر، دخول الرعايا الأفغان من هذا المعبر الحدودي الى البلاد، باستثناء سائقي السيارات العاملين في مجال الصادرات، ونقل واستيراد السلع، وذلك بناء على إيعاز حكومي رسمي.
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مشهد المقدسة/9 حزيران/يونيو/إرنا- أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة تايباد التابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) "العقيد علي أكبر قرباني"، ان اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وجهت مؤخرا بحظر دخول الرعايا الأفغان الى البلاد من معبر دوغارون بمدينة تايباد بصورة مؤقتة وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة.
وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء أضاف العقيد قرباني: نظرا لحساسية الموضوع، تمنع شرطة الجوازات حتى إشعار آخر، دخول الرعايا الأفغان من هذا المعبر الحدودي الى البلاد، باستثناء سائقي السيارات العاملين في مجال الصادرات، ونقل واستيراد السلع، وذلك بناء على إيعاز حكومي رسمي.
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