زلزال جديد بقوة 5.7 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة التاسعة و 48 دقيقة و 12 ثانية من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الخامسة و 18 دقيقة و 12 ثانية عصر الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 27.63 والطول 53.46 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

ووقع الزلزال على بعد 22 كم من مدينة بيرم و 29 كم من مدينة خنج و 40 كم من مدينة محملة و 235 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

يذكر ان الزلزال الاول ضرب مدينة بيرم بقوة 5.1 ريختر في الساعة الثامنة و 38 دقيقة و 49 ثانية بالتوقيت المحلي (الرابعة و 8 دقائق و 49 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ولم ترد لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزالين.

انتهى ** 2342