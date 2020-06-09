ريابكوف: تهديد اميركا بفرض المزيد من الحظر على ايران سيثير ازمة في مجلس الامن

ونقلت وكالة "تاس" عن ريابكوف قوله في مؤتمر صحفي عقده عبر الفيديو نظمه مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك امس الثلاثاء، حول العلاقات الروسية الاميركية: ان تهديد الولايات المتحدة بطرح مسالة اعادة جميع اعمال الحظر الملغاة حول ايران يمكنه ان يؤدي الى حدوث ازمة جادة في مجلس الامن الدولي.

واضاف، ان من المقرف سلوك اميركا في سعيها بلا اي اعتبارات لاتخاذ اي خطوة تصب في مصلحتها متجاهلة مصالح الاخرين وحتى المنطق وتحاول تقويض الاتفاق النووي.

وتابع نائب الخارجية الروسي، انه لو تحقق هدف اميركا هذا فاننا سنشهد وفقا لاراء خبراء مراكز الابحاث حدوث ازمة جادة في مجلس الامن الدولي.

واكد بان هذه القضية ستوجه ضربة كبيرة لصلاحيات مجلس الامن الدولي واضاف، ان اميركا ستكون هي المسؤولة عن حدوث مثل هذا الوضع.

ووصف ريابكوف محاولات اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران بانها غير مسؤولة واكد بان سياسة البيت الابيض هذه يجب ان تلقى ادانة عالمية.

انتهى ** 2342