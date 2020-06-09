١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83816431
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الهلال الاحمر الايراني يوجه 4 فرق لتقييم الاضرار جراء زلزال فارس

الهلال الاحمر الايراني يوجه 4 فرق لتقييم الاضرار جراء زلزال فارس

طهران / 10 حزيران / يونيو /ارنا- اعلن مسؤول منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني مهدي ولي بور عن ارسال 4 فريق لتقييم الاضرار المحتملة الحاصلة جراء الزلزالين اللذين ضربا ضواحي مدينة بيرم بمحافظة فارس جنوب ايران مساء الثلاثاء.

وقال ولي بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" انه تم لغاية الان تقييم الاضرار في 9 قرى بالمنطقة حيث تعرضت وحدات سكنية خالية من السكان في النسيج القديم فيها الى اضرار ولم ترد تقارير بوقوع اصابات.

واضاف، ليست هنالك حاجة الى اسكان طارئ الا ان الاستعدادات متوفرة لهذا الامر كما ان جميع المحافظات المجاورة هي الان على اهبة الاستعداد.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة بيرم التابعة لقضاء لارستان بمحافظة فارس جنوب ايران في الساعة 20:38:49 بالتوقيت المحلي (16:08:49 بتوقيت غرينتش) اعقبه زلزال اخر بقوة 5.7 ريختر في الساعة 21:48:12 بالتوقيت المحلي (17:18:12 بتوقيت غرينتش).

انتهى ** 2342

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