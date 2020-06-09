الهلال الاحمر الايراني يوجه 4 فرق لتقييم الاضرار جراء زلزال فارس

وقال ولي بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" انه تم لغاية الان تقييم الاضرار في 9 قرى بالمنطقة حيث تعرضت وحدات سكنية خالية من السكان في النسيج القديم فيها الى اضرار ولم ترد تقارير بوقوع اصابات.

واضاف، ليست هنالك حاجة الى اسكان طارئ الا ان الاستعدادات متوفرة لهذا الامر كما ان جميع المحافظات المجاورة هي الان على اهبة الاستعداد.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي مدينة بيرم التابعة لقضاء لارستان بمحافظة فارس جنوب ايران في الساعة 20:38:49 بالتوقيت المحلي (16:08:49 بتوقيت غرينتش) اعقبه زلزال اخر بقوة 5.7 ريختر في الساعة 21:48:12 بالتوقيت المحلي (17:18:12 بتوقيت غرينتش).

انتهى ** 2342