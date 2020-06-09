مساعد رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استثمارات القطاع الخاص في مجال الابحاث

وفي حديثه الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الحوار بين القطاع الخاص والحكومة الذي عقد في مدينة اردبيل شمال غرب ايران، قال ستاري، ان الابحاث من دون استثمارات القطاع الخاص هي بمثابة مصنع حكومي لا ينتج اي سلعة مفيدة.

واضاف، ان الحكومة يمكنها فقط دعم الابحاث والشركات المعرفية من خلال ايجاد البنية التحتية وتوفير التمهيدات اللازمة كالاعفاءات الضريبية والجمركية وكذلك منح قروض ميسرة وبالتالي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

واشار الى وجود اكثر من 5 الاف شركة معرفية ناشطة في البلاد واضاف، ان هذه الشركات تنشط في مجالات مهمة ومربحة ومؤثرة مثل الاغذية وصناعة المكائن والطب وتكنولوجيا المعلومات وقد حققت لغاية الان مبيعات بنحو 1200 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) وهو في الواقع رقم لافت.

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