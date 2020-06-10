١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٠١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83816793
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في اجتماع لمجلس الوزراء

الرئيس روحاني: مواجهة الشعب الايراني لفيروس كورونا باتت حديث الألسن

الرئيس روحاني: مواجهة الشعب الايراني لفيروس كورونا باتت حديث الألسن

طهران/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - أعتبر الرئيس حسن روحاني أن جهود الشعب الايراني في مواجهة فيروس كورونا باتت اليوم حديث الألسن خاصة عند مقارنة إيران مع الدول التي لاتخضع للضغوط والحظر وليس لديها مشكلة اخرى سوى مواجهة كورونا.

وفي كلمته اليوم الاربعاء بجلسة مجلس الوزراء ، قال روحاني : أن ايران تواجه منذ أربعة اشهر الحظر وفيروس كورونا معا، وأن شعبنا الواعي تحمل خلال هذه الفترة ضغوطا اقتصادية كبيرة، لكن اذا قارنَا ايران مع الدول التي ليس لها مشكلة سوى مواجهة كورونا دون الخضوع لاي حظر أو ضغوط ، عند ذلك يكون صمود الشعب الايراني حديث الألسن .

واكد روحاني مجددا أن سلامة المواطنين وصحتهم هي القضية الأولى للحكومة وبالتالي فأن عودة النشاطات المختلفة الى طبيعتها تدريجيا خلال الشهرين الماضيين تتطلب المزيد من الحذر والتقيد بالتعليمات الصحية.

يتبع..

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