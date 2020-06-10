قریة خليج فارس السياحية في جنوب ايران

واعلن رئيس بلدية كناوه جواد حسيني اليوم الاربعاء ان مساحة قرية خليج فارس السياحية تبلغ 12 هكتارا ويأتي مشروع انشائها في سياق تحقيق الاقتصاد المقاوم وشعار القفزة الانتاجية الذي اطلق على العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2020).

واوضح ان القرية تشمل مجموعات ومرافق ترفيهية ومجموعة سكنية للاقامة المؤقتة لجذب اكبر عدد من السياح.

واضاف ان القرية ستشمل مطاعم وصالات رياضية وحدائق للاطفال وتتمتع بمرافق وامكانيات تؤهلها لتنظيم جولات ترفيهية بحرية وسیتم اکمال المشروع خلال العام المقبل.

یذكر ان میناء كناوه التجارية يعد من المناطق السياحية في محافظة بوشهر جنوب ايران.

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