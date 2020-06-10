5 جامعات إيرانية بین أفضل الجامعات في العالم

واضاف محمد جواد دهقاني اليوم الاربعاء: أن خمس جامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا بمرتبة 409، وجامعة أميركبير للتكنولوجيا بمرتبة 477، وجامعة طهران بمرتبة 591- 600 ، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة 650-601 وجامعة شيراز بمرتبة 1000- 801 بين أفضل الجامعات في أحدث نتائج التصنيف لعام 2021.

وأضاف: حتى عام 2016، كانت جامعة شريف الصناعية فقط بمرتبة 480-471 وجامعة طهران بمرتبة 500-600 موجودة في نظام التصنيف هذا.

وقال مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي (ISC): إن مصادر المعلومات المستخدمة في تصنيف QS العالمي في عام 2021 تتضمن معلومات من المسوحات والمعلومات المقدمة من الجامعات ومعلومات البحوث الجامعية على مدى السنوات الخمس الماضية (2015-2019) .

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