١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83816888
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5 جامعة إيرانية بین أفضل الجامعات في العالم

5 جامعة إيرانية بین أفضل الجامعات في العالم

طهران/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا – أعلن مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي، أن خمس جامعات في إيران أدرجت بين أفضل الجامعات في العالم في أحدث تصنيف لموقع (QS World University Rankings).

واضاف محمد جواد دهقاني اليوم الاربعاء: أن خمس جامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة شريف للتكنولوجيا بمرتبة 409، وجامعة أميركبير للتكنولوجيا بمرتبة 477، وجامعة طهران بمرتبة 591- 600 ، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة 650-601 وجامعة شيراز بمرتبة 1000- 801 بين أفضل الجامعات في أحدث نتائج التصنيف لعام 2021.

وأضاف: حتى عام 2016، كانت جامعة شريف الصناعية فقط بمرتبة 480-471 وجامعة طهران بمرتبة 500-600 موجودة في نظام التصنيف هذا.

وقال مسؤول موقع الاستشهاد العلمي للعالم الاسلامي (ISC): إن مصادر المعلومات المستخدمة في تصنيف QS العالمي في عام 2021 تتضمن معلومات من المسوحات والمعلومات المقدمة من الجامعات ومعلومات البحوث الجامعية على مدى السنوات الخمس الماضية (2015-2019) .

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