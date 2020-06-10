الرئیس روحانی : الشعب الایرانی ارکع امریکا بوحدته وتلاحمه

وفي كلمته أمام مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قال روحاني : أن الولايات المتحدة كانت حتى الان من اسوأ الدول في موضوع مكافحة فيروس كورونا ، فقد اختارت أفشل الاساليب في مواجهة الفيروس وتسببت بخسائر كبيرة للشعب الامريكي، وبالتالي اثبتت الأدارة الامريكية الحالية إنها ليست مؤهلة لادارة هذا البلد الكبير.

واضاف رئيس الجمهورية أن هذا الاسلوب لمواجهة كورونا في امريكا تزامن خلال الاسبوعين الاخيرين مع حالة شديدة من القمع من الأدارة الامريكية ضد شعبها ، حيث قامت الشرطة والعسكر بقتل وقمع الشعب بأمر من البيت الابيض.

يتبع..