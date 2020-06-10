١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83816920
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الرئیس روحانی : الشعب الایرانی ارکع امریکا بوحدته وتلاحمه

الرئیس روحانی : الشعب الایرانی ارکع امریکا بوحدته وتلاحمه

طهران/ 10 حزیران/ یونیو/ ارنا - قال الرئيس حسن روحاني أن الأدارات الأمريكية لم تحض باحترام العالم، لكن الأدارة الامريكية الحالية باتت هي الأقل احتراما من سابقاتها، لانها داست على كل القوانين الدولية، أمثال قوانين البيئة واليونسكو، كما تجاهلت حقوق الشعوب المظلومة في العالم كالشعب الفلسطيني، فضلا عن الغائها للاتفاقيات مع العديد من الدول بمافيها دول صديقة لأمريكا.

وفي كلمته أمام مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قال روحاني : أن الولايات المتحدة كانت حتى الان من اسوأ الدول في موضوع مكافحة فيروس كورونا ، فقد اختارت أفشل الاساليب في مواجهة الفيروس وتسببت بخسائر كبيرة للشعب الامريكي، وبالتالي اثبتت الأدارة الامريكية الحالية إنها ليست مؤهلة لادارة هذا البلد الكبير.

واضاف رئيس الجمهورية أن هذا الاسلوب لمواجهة كورونا في امريكا تزامن خلال الاسبوعين الاخيرين مع حالة شديدة من القمع من الأدارة الامريكية ضد شعبها ، حيث قامت الشرطة والعسكر بقتل وقمع الشعب بأمر من البيت الابيض.

يتبع..

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