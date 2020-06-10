الرئیس روحانی : الشعب الایرانی هشَم عظام امريكا بوحدته وتلاحمه

وفي كلمته أمام مجلس الوزراء اليوم الاربعاء قال روحاني : أن الولايات المتحدة كانت حتى الان من اسوأ الدول في موضوع مكافحة فيروس كورونا ، فقد اختارت أفشل الاساليب في مواجهة الفيروس وتسببت بخسائر كبيرة للشعب الامريكي، وبالتالي اثبتت الأدارة الامريكية الحالية إنها ليست مؤهلة لادارة هذا البلد الكبير.

واضاف رئيس الجمهورية أن هذا الاسلوب لمواجهة كورونا في امريكا تزامن خلال الاسبوعين الاخيرين مع حالة شديدة من القمع من الأدارة الامريكية ضد شعبها ، حيث قامت الشرطة والعسكر بقتل وقمع الشعب بأمر من البيت الابيض.

واعتبر أن سياسة الضغط وخنق الانفاس هي سياسة دائمة وقديمة لأمريكا ، فهم على التاريخ اينما وجدوا مظلوما يضعون ركبتهم على رقبته لاخماد انفاسه والقضاء عليه، فهذا الاسلوب ليس مجرد تصرف من شرطي في احدى المدن بل هو الاساس في السياسات الأمريكية.

واشار الرئيس روحاني الى أن الشعب الايراني الكبير هشَم عظام امريكا عندما ارادت وضع ركبتها على رقبته، ولم تعد قادرة على مواصلة الضغط على هذا الشعب.

وتابع قائلا : أن امريكا ولغرض مواصلة سياسة الضغط تبحث عن مخططات جديدة ، وتحاول عرقلة رفع الحظر التسليحي عن ايران الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وأوضح أن امريكا تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بمنع رفع الحظر التسليحي عن إيران ، لكن المنتظر من الاعضاء الدائمين خاصة البلدين الصديقين روسيا والصين ان يقفوا بوجه المؤامرة الامريكية .

واكد روحاني في الختام أن جميع المؤامرات الامريكية ضد إيران باءت بالفشل حتى الآن ، ونجن واثقون من فشل مؤامراتها الجديدة ، وسنعمل بكل ما في وسعنا من أجل تطوير قدراتنا الدفاعية.

انتهى** 2344