الجيش الايراني: مهمتنا الرئيسية هي تعزيز جهوزيتنا القتالية

واطلع اللواء موسوي خلال تفقده مقر الفرقة 158 للقوات البرية في مدينة شاهرود على استعداد وجهوزية القوات القتالية والتدريبية وكذلك تفقد معرض المنجزات الدفاعية والعلمية والبحثية للجيش.
وقال القائد العام للجيش الايراني في جمع قادة الفرقة 158 التابعة للقوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية : ان المهمة الرئيسية اليوم للجيش هي تعزيز القدرات والجهوزية القتالية وضرورة التعلم والانضباط وحفظ المعلومات.
واكد اللواء موسوي على ضرورة تنفيذ تطلعات قائد الثورة الاسلامية بشأن تعزيز القدرة والجهوزية القتالية والسعي لرفع احتياجات القوات المعيشية وكذلك الارتقاء بالتعليم.
واعتبر التعليم والانضباط وحفظ المعلومات والصيانة والسلامة من الضرويات التي يجب الاهتمام بها.
ورافق اللواء موسوي خلال جولته التفقدية قائد القوات البرية للجيش العميد " كيومرث حيدري".
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