الجيش الايراني: مهمتنا الرئيسية هي تعزيز جهوزيتنا القتالية

طهران/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال المدير العام لمكتب العلاقات الدولية في لجنة مكافحة المخدرات، إن الدول الغربية خفضت أو علقت بعض واجباتها في مكافحة المخدرات، بما في ذلك تمويلها، بحجة الحظر على إيران، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يزعزع تصميم إيران على مكافحة المخدرات.