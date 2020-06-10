١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83817204
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السفيرالايراني في بريطانيا يصف تصريحات سفير امريكا بالوقحة

السفيرالايراني في بريطانيا يصف تصريحات سفير امريكا بالوقحة

لندن / 10 حزيران/ يونيو/ ارنا – وصف سفير الجمهورية الاسلامية في بريطانيا " حميد بعيدي نجاد " تصريحات سفير امريكا في المملكة المتحدة فيما يتعلق بأحد المحكومين في قضية بيئية في ايران وصفها بالوقحة .

واشار بعيدي نجاد اليوم الاربعاء في تغريدة له على تويتر الى قمع الشرطة الامريكية الاحتجاجات ضد التمييز العنصري وقال ان تصريحات السفير الامريكي حول معتقل ايراني وقحة ويجب عليه ان يخجل من شعبه الذي يتعرض للقمع بسبب شعار مناهض للعنصرية.
وتسائل بعيدي نجاد الم يشاهد من نافذته عشرات الالاف من المواطنين في لندن يطالبون امريكا بالكف عن قمع الابرياء واحترام حقوق الانسان الم يشاهد كل ذلك ؟

وكان سفير امريكا في بريطانيا قد اعتبر في تغريدة له اعتقال " مراد طاهباز" في ايران بأنه غيرعادل ويجب اطلاق سراحه.

انتهى**م م**

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