كلية آبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين

واضاف وحيد ضيايي خلال تفقده كلية آبادان للعلوم الطبية اليوم الأربعاء، وتقييمه للإمكانيات المتوفرة لقبول الطلاب العراقيين في الكلية: أن مرافق وقدرات كلية العلوم الطبية في آبادان تتيح أمكانية قبول الطلاب فيها من الدول المجاورة نظرا لقرب المدينة من محافظة البصرة في العراق .

ووصف الامكانيات والقدرات التي تتمتع بها كلية آبادان للعلوم الطبية من حيث البنية التحتية والدعم بالمناسبة والجيدة.

وتابع ضيايي: إن جامعة طهران اقترحت قبول الطلاب الأجانب في فرع أو فرعين في فصول دراسية قصيرة، لمنح شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وبعد اكتساب الخبرة في السنوات القادمة، يتم قبول الطلاب في الفروع الطبية لمنحهم شهادات عليا.

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