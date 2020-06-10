١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83817221
٠ Persons

سمات

كلية آبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين

كلية آبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين

آبادان/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال مساعد الشؤون الدولية في جامعة طهران للعلوم الطبية: أن كلية آبادان للعلوم الطبية مستعدة لاستقبال الطلاب العراقيين نظرا لتوفر الشروط والتسهيلات والمعدات اللازمة فيها.

واضاف وحيد ضيايي خلال تفقده كلية آبادان للعلوم الطبية اليوم الأربعاء، وتقييمه للإمكانيات المتوفرة لقبول الطلاب العراقيين في الكلية: أن مرافق وقدرات كلية العلوم الطبية في آبادان تتيح أمكانية قبول الطلاب فيها من الدول المجاورة نظرا لقرب المدينة من محافظة البصرة في العراق .

ووصف الامكانيات والقدرات التي تتمتع بها كلية آبادان للعلوم الطبية من حيث البنية التحتية والدعم بالمناسبة والجيدة.

وتابع ضيايي: إن جامعة طهران اقترحت قبول الطلاب الأجانب في فرع أو فرعين في فصول دراسية قصيرة، لمنح شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وبعد اكتساب الخبرة في السنوات القادمة، يتم قبول الطلاب في الفروع الطبية لمنحهم شهادات عليا.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =