١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:٠٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83817276
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عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8506 اشخاص

عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8506 اشخاص

طهران/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 177 الفا و938 شخصا وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 8506 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2011 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 177 الفا و 938 حالة لغاية الان بينهم 811 شخصا يرقدون في المستشفى.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 140 الفا  و590 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 81 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8506   شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و151 الفا و32  شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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