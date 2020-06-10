عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 8506 اشخاص

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2011 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 177 الفا و 938 حالة لغاية الان بينهم 811 شخصا يرقدون في المستشفى.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 140 الفا و590 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 81 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 8506 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونا و151 الفا و32 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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