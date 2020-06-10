انتخاب مدير حدیقة قشم الجیولوجیة العالمیة استاذا في اليونسكو

قال مديرحدیقة قشم الجیولوجیة العالمیة " عليرضا كاظمي" اليوم الاربعاء لارنا ان هذه الورشة تعتبر من اهم الدورات التعليمية التي تقيمها منظمة اليونسكو سنويا في جزيرة لسوفاس اليونانية .

واضاف ان الدورة التعليمية الثانية عشرة لليونسكو ستقام هذا العام عبر الانترنت وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا واعتبر الدورة فرصة لتعريف المعالم السياحية لجزيرة قشم والارتقاء بمكانتها عالميا .

و يقوم اشهر اساتذة اليونسكو من الجامعيين والناشطين في مجال الحدائق الجيولوجية بالتدريس في هذه الدورة سنويا.

وتغطی حدیقة قشم الجیولوجیة، مساحة 260 كیلومترا بما فیها جزیره قشم وهِنكام و500 متر من الشریط الحدودی البحری الفاصل بین هذه الجزیرة وجزیرة دیرستان.

وتضم حدیقة قشم الجیولوجیة العالمیة 25 موقعا فرعیا وأصلیا بما فیها مضیق جاهكوه ووادی النجوم (دره ستاره ها) ووادی التماثیل (درة تندیس ها) ووادی شور وغار الملح كما ان الموقع الجغرافی لهذه الحدیقة الجیولوجیة العالمیة التی تقع بجوار غابات 'حرا' الواقعة شمالی جزیرة قشم والتی تضم خمسة مواقع عالمیة رطبة، والمنطقة المحمیة والمنطقة الخاصة بالطیور، تجعلها غنیة جدا بالمعالم الطبیعیة.

ونظرا لموقعها الستراتیجی فی الخلیج الفارسی، تعد أنموذجا اقلیمیا ممیزا بین الحدائق الجیولوجیة الإقلیمیة فی منطقة آسیا الشرقیة كما تتمتع بمكانة مرموقة بین الحدائق الجیولوجیة الدولیة علي صعید أوروبا.

وتقع جزيرة قشم في مدخل الخليج الفارسي في محافظة هرمزكان وهي أكبر جزيرة الخليج الفارسي ويبلغ عدد سكانها نحو 150 الف شخص.

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